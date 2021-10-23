Прага, , 00:39 — REGNUM Здоровье президента Чехии Милоша Земана, который находится в отделении интенсивной терапии Центрального военного госпиталя в Праге, в некоторой степени улучшилось. Об этом 22 октября журналистам сообщила пресс-секретарь учреждения Йитка Зинке.

Милош Земан

По ее словам, улучшения наблюдаются с 21 октября. Глава государства был помещен в реанимацию 10 октября. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что президент страдает от заболевания печенью и ему может потребоваться находиться на лечении в стационареоколо трех недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава конституционной комиссии Сената Чехии Зденек Граба заявил, что 5 ноября может состояться голосование законодательного органа о снятии полномочий с Милоша Земана в связи с невозможностью им выполнять свои обязанности.

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