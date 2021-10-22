Исламабад, 23 октября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Не менее двух военных и одного террориста погибли в результате перестрелки в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает пресс-служба пакистанских вооруженных сил.

Полиция Пакистана

Сообщается, что военные проводили спецоперацию в районе Северный Вазиристан, когда столкнулись с отрядом террористов.

«В ходе ожесточенной перестрелки один из террористов был ликвидирован. Также захвачены его оружие и патроны», — говорится в заявлении.

При этом пакистанские силовики также понесли потери. При проведении операции погибли двое военнослужащих армии Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане произошло два взрыва. В результате терактов погибли четыре человека.