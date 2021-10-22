Исламабад, 23 октября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. По меньшей мере трое полицейских погибли в результате столкновений с участниками беспорядков в пакистанском городе Лахор в северо-восточной провинции Пенджаб, 22 октября сообщила газета Dawn со ссылкой на городскую полицию.

Loavesofbread Уличные беспорядки

Еще несколько стражей правопорядка пострадали. Часть из них госпитализирована. Кроме того, в ходе противостояния ранения получили 500 протестующих. Не менее 15 демонстрантов находятся в тяжелом состоянии.

На акции протеста в разных районах Лахора собралось несколько тысяч сторонников запрещенной в стране радикальной исламской организации «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP). Они направлялись в Исламабад для участия в антиправительственном марше.

Полицейские попытались блокировать шествие, но их начали забрасывать палками и камнями, а также бутылками с зажигательной смесью. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ. Главный министр Пенджаба Усман Буздар выразил соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, он распорядился принять строгие меры в отношении правонарушителей, спровоцировавших беспорядки.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в ходе протестных акций в столице Судана городе Хартуме, а также в его окрестностях, пострадали 35 человек.