Лондон, 23 октября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. 22 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче девятого тура АПЛ сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Астон Виллой» со счетом 3:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 9.17 был признан 21-летний английский фланговый нападающий Эмиль Смит-Роу, отметившийся забитым мячом, результативной передачей, успешным отбором и тремя обводками. Точность передач футболиста составила 87%.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Эмиль Смит-Роу принял участие в девяти матчах за «Арсенал» в рамках АПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Арсенал», одержав четвертую победу в сезоне и набрав четырнадцать очков, временно поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с десятью очками осталась на тринадцатой позиции.