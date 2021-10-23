Ангелина Потеряйко, 23 октября 2021, 12:11 — REGNUM До начала саммита ООН по климату остались считаные дни. Все чаще и громче звучат голоса о необходимости самых решительных и даже непопулярных мер. Принадлежат эти голоса политикам западных стран, деятельность которых по нарастающему загрязнению атмосферы продолжалась столетиями, но почему-то в «субботнике» по её очистке от парниковых газов, по их мнению, должны на равных участвовать все страны мира, включая самые нищие. На равных — это слабо сказано, так как развивающиеся страны в случае согласия на достижение углеродной нейтральности своей промышленности к 2060 и тем более к 2050 году будут вынуждены влезать в неоплатные астрономические «зелёные» долги.

Климат. Иван Шилов © ИА REGNUM
Климат. Иван Шилов © ИА REGNUM

В США председатель специального комитета по климатическому кризису Кэти Кастор предупредила, что необходимо срочно принять агрессивную климатическую повестку президента США.

«У нас просто нет времени, чтобы тратить его зря, — заявила конгрессмен из Флориды перед саммитом ООН по климату в Глазго, — Мы должны действовать сейчас, иначе мы обрекаем наших детей и будущие поколения на действительно ужасные времена».

Президент США Джо Байден пообещал, что к концу этого десятилетия США сократят выбросы на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года. Для реализации этих деклараций создан законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса, предусматривающий ускорение перехода Америки от ископаемого топлива через инвестирование в чистую электроэнергию.

При этом основным аргументом для экстренных мер являются экстремальные природные явления, наблюдаемые последние несколько лет, — сильные дожди и жара, которые климатические активисты склонны считать результатом человеческой деятельности.

Член парламента от Либеральной партии Канады и член Scotia Group Кирсти Дункан считает, что Киотский протокол, Парижское соглашение и обещания правительств замедлить изменение климата потерпели неудачу. Кроме того, как и многие эксперты, Дункан ожидает провала конференции ООН по климату в Глазго.

«Пришло время признать, что мы живем в условиях чрезвычайной климатической ситуации с рекордной жарой, разрушительными штормами, лесными пожарами и усугубляющимися засухами и наводнениями. Пора действовать: на COP26 нам нужна четкая и решительная приверженность достижению нулевого уровня к 2050 году. Поэтому мы должны срочно изменить курс и повысить наши цели», — сказал она.

При этом, говоря о глобальной климатической чрезвычайной ситуации, она приводит в пример пандемию COVID-19, подчеркивая срочность необходимых действий не только со стороны правительства и промышленности, но также со стороны гражданского общества.

Аномалии температуры относительно климатических норм за 1961–1990 гг.
Аномалии температуры относительно климатических норм за 1961–1990 гг.
Meteoinfo.ru

Для этого, по её мнению, люди должны прекратить строительство новых угольных электростанций, отказаться от угля и профинансировать переход к «справедливой» альтернативной энергетике.

О чрезвычайной климатической ситуации пишет и известный медицинский журнал Lancet в редакторской статье «Обратный отсчет времени на здоровье и изменение климата». По мнению редакции, четыре цели COP26 (обеспечение к 2050 году нулевого уровня выбросов углерода в мире и удержание потепления в пределах 1,5°C; адаптация к изменению климата; мобилизация финансов; совместная работа над соблюдением правил и положений Парижского соглашения) находятся под угрозой. Lancet считает, что человечество встречает COP26, находясь в опасном положении — изменение климата уже оказывает разрушительное воздействие на здоровье. В этом виноваты Австралия, Бразилия, Китай, Россия и США, которые имеют наибольшие выбросы парниковых газов.

Тему чрезвычайной климатической ситуации поддерживают и ученые из Корнельского университета, которые исследовали не сам климат, а ученых-климатологов, среди которых «уже почти не осталось тех, кто отрицает воздействие человека на изменение климата».

Для своего исследования они взяли рецензируемую литературу с 2012 по 2020 год и изучили случайную выборку из 3000 исследований, в которых нашли только четыре статьи, авторы которых скептически относились к антропологической причине климатического кризиса. Затем они провели поиск по всей базе данных из 88 125 исследований по ключевым словам, связанным с климатическим скептицизмом, таким как «природные циклы» и «космические лучи», в результате чего было выявлено 28 статей из небольших журналов. На основании этих действий был сделан вывод о том, что в научном сообществе нет ни одного значимого учёного, кто бы сомневался в изменении климата, вызванном деятельностью человека. Эти выводы полностью совпадают с VI отчётом Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата:

«Совершенно очевидно, что влияние человека согрело атмосферу, океан и сушу».

Чрезвычайные меры по защите климата будут поддержаны и организацией под названием Music Declares Emergency, которая приглашает всех людей на планете принять участие в национальном музыкальном мероприятии в поддержку действий по борьбе с изменением климата — исполнить новую версию песни What A Wonderful World перед началом конференции COP26 в Глазго.

Развёрнутая рекламная компания по принуждению к принятию сверхсрочных климатических мер показывает, что ЕС и США — основные заинтересованные в зеленых финансовых и протекционистских механизмах стороны климатических соглашений — сделали очень высокие ставки на климатический саммит ООН и объявление чрезвычайной климатической ситуации.

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