23 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Фраза «чрезвычайная климатическая ситуация» стала всё чаще попадаться в СМИ в преддверии главного климатического события года — Климатического саммита в Глазго (СОР26). Означает ли это, что жителей Земли на самом деле готовят к принятию новой климатической реальности?

Ангелина Потеряйко, , 12:11 — REGNUM До начала саммита ООН по климату остались считаные дни. Все чаще и громче звучат голоса о необходимости самых решительных и даже непопулярных мер. Принадлежат эти голоса политикам западных стран, деятельность которых по нарастающему загрязнению атмосферы продолжалась столетиями, но почему-то в «субботнике» по её очистке от парниковых газов, по их мнению, должны на равных участвовать все страны мира, включая самые нищие. На равных — это слабо сказано, так как развивающиеся страны в случае согласия на достижение углеродной нейтральности своей промышленности к 2060 и тем более к 2050 году будут вынуждены влезать в неоплатные астрономические «зелёные» долги.

Климат. Иван Шилов © ИА REGNUM

В США председатель специального комитета по климатическому кризису Кэти Кастор предупредила, что необходимо срочно принять агрессивную климатическую повестку президента США.

У нас просто нет времени, чтобы тратить его зря , — Мы должны действовать сейчас, иначе мы обрекаем наших детей и будущие поколения на действительно ужасные времена ». , — заявила конгрессмен из Флориды перед саммитом ООН по климату в Глазго, —».

Президент США Джо Байден пообещал, что к концу этого десятилетия США сократят выбросы на 50−52% по сравнению с уровнем 2005 года. Для реализации этих деклараций создан законопроект, находящийся на рассмотрении Конгресса, предусматривающий ускорение перехода Америки от ископаемого топлива через инвестирование в чистую электроэнергию.

При этом основным аргументом для экстренных мер являются экстремальные природные явления, наблюдаемые последние несколько лет, — сильные дожди и жара, которые климатические активисты склонны считать результатом человеческой деятельности.

Член парламента от Либеральной партии Канады и член Scotia Group Кирсти Дункан считает, что Киотский протокол, Парижское соглашение и обещания правительств замедлить изменение климата потерпели неудачу. Кроме того, как и многие эксперты, Дункан ожидает провала конференции ООН по климату в Глазго.

Пришло время признать, что мы живем в условиях чрезвычайной климатической ситуации с рекордной жарой, разрушительными штормами, лесными пожарами и усугубляющимися засухами и наводнениями. Пора действовать: на COP26 нам нужна четкая и решительная приверженность достижению нулевого уровня к 2050 году. Поэтому мы должны срочно изменить курс и повысить наши цели », — », — сказал она.

При этом, говоря о глобальной климатической чрезвычайной ситуации, она приводит в пример пандемию COVID-19, подчеркивая срочность необходимых действий не только со стороны правительства и промышленности, но также со стороны гражданского общества.

Аномалии температуры относительно климатических норм за 1961–1990 гг. Meteoinfo.ru

Для этого, по её мнению, люди должны прекратить строительство новых угольных электростанций, отказаться от угля и профинансировать переход к «справедливой» альтернативной энергетике.

О чрезвычайной климатической ситуации пишет и известный медицинский журнал Lancet в редакторской статье «Обратный отсчет времени на здоровье и изменение климата». По мнению редакции, четыре цели COP26 (обеспечение к 2050 году нулевого уровня выбросов углерода в мире и удержание потепления в пределах 1,5°C; адаптация к изменению климата; мобилизация финансов; совместная работа над соблюдением правил и положений Парижского соглашения) находятся под угрозой. Lancet считает, что человечество встречает COP26, находясь в опасном положении — изменение климата уже оказывает разрушительное воздействие на здоровье. В этом виноваты Австралия, Бразилия, Китай, Россия и США, которые имеют наибольшие выбросы парниковых газов.

Тему чрезвычайной климатической ситуации поддерживают и ученые из Корнельского университета, которые исследовали не сам климат, а ученых-климатологов, среди которых «уже почти не осталось тех, кто отрицает воздействие человека на изменение климата».

Для своего исследования они взяли рецензируемую литературу с 2012 по 2020 год и изучили случайную выборку из 3000 исследований, в которых нашли только четыре статьи, авторы которых скептически относились к антропологической причине климатического кризиса. Затем они провели поиск по всей базе данных из 88 125 исследований по ключевым словам, связанным с климатическим скептицизмом, таким как «природные циклы» и «космические лучи», в результате чего было выявлено 28 статей из небольших журналов. На основании этих действий был сделан вывод о том, что в научном сообществе нет ни одного значимого учёного, кто бы сомневался в изменении климата, вызванном деятельностью человека. Эти выводы полностью совпадают с VI отчётом Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата:

«Совершенно очевидно, что влияние человека согрело атмосферу, океан и сушу».

Чрезвычайные меры по защите климата будут поддержаны и организацией под названием Music Declares Emergency, которая приглашает всех людей на планете принять участие в национальном музыкальном мероприятии в поддержку действий по борьбе с изменением климата — исполнить новую версию песни What A Wonderful World перед началом конференции COP26 в Глазго.

Развёрнутая рекламная компания по принуждению к принятию сверхсрочных климатических мер показывает, что ЕС и США — основные заинтересованные в зеленых финансовых и протекционистских механизмах стороны климатических соглашений — сделали очень высокие ставки на климатический саммит ООН и объявление чрезвычайной климатической ситуации.

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