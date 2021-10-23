23 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 12:05 — REGNUM Для конкуренции с Китаем Соединенным Штатам необходимо больше ядерных космических кораблей, заявил старший советник НАСА по бюджету и финансам Бхавья Лал в комитете палаты представителей США по науке, космосу и технологиям.

Гиперзвук Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стратегические конкуренты, в том числе Китай, много инвестируют в космические технологии, включая ядерную энергетику. Соединенные Штаты должны двигаться быстрыми темпами, чтобы оставаться конкурентоспособными и сохранять лидерство в космической гонке», — сказал Лал.

Заявление эксперта НАСА прозвучало на фоне сообщений о том, что власти Китая за лето 2021 года провели два испытания гиперзвукового оружия.

Первое испытание прошло 27 июля. Тогда китайские военные осуществили пуск ракеты с системой «частично-орбитального бомбометания», чтобы запустить вокруг Земли «гиперзвуковой планирующий летательный аппарат», который способен нести ядерное оружие.

Второе испытание гиперзвукового оружия, согласно источникам, прошло 13 августа. Какое именно это было оружие, не сообщается. Отметим, что данная разработка удивила сотрудников разведки США.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Кто у нас будет строить ядерный космический корабль? Китай видит возможности. Мы как нация слепы к реальности», — разочарован buchmoe.

«Государственные школы неплохо готовят инженеров и ученых. С другой стороны, здравый смысл… он в наших школах отсутствует», — пишет themiddlemajor.

«Америка занимает 40-е место в мире по базовому образованию, Китай сейчас на первом месте. Наши профсоюзные учителя НЕ имеют возможности преподавать предметы, связанные с инженирией. Но в Китае преподавание инженирии — это НОРМА. Мы больше не являемся промышленно развитой страной, и несколько лет назад мы закрыли ТЫСЯЧИ производственных предприятий и перевезли их в Китай вместе с технологиями. Миллионы рабочих мест были потеряны. Сегодня, даже если мы попытаемся изменить ситуацию, у нас нет квалифицированной рабочей силы для этого. СПАСИБО РАЗНООБРАЗИЮ. Вот что мы получили из-за того, что сориентировали всю систему образования на наиболее медленно обучающуюся часть населения», — негодует donjeep.

«Америка не собирается ничего поддерживать. Все страны, которые десятилетиями ненавидели и обижались на Америку, теперь видят возможность закрутить гайки США, сблизившись с Китаем и Россией. Америка вас не прикроет. Жаль высокомерную Америку. Слишком поздно. Что будет делать Америка без союзников? Я не видел столько коррупции в правительстве со времен кубинского ракетного кризиса. Я никогда не видел такого лицемерия», — вспоминает anchorpost.

«Или, может быть, нам нужно прекратить финансировать Китай? 58% ведущих продавцов на amazon живут в Китае, а мы даем amazon более $3 млрд в виде налоговых субсидий на строительство новых китайских центров по всей территории США. Насколько мы тупы как нация?» — задает риторический вопрос U♡China.

Дарт Вейдер Цитата из кф Звёздные войны Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар. реж Ирвин Кершнер. 1980. США

«Все это мы сделали сами с из-за жадности политиков, университетов и корпораций», — подчеркивает aygabtu.

«Еще один космический корабль с ядерным двигателем? А у нас уже есть космический корабль с ядерным двигателем? Если да, то, пожалуйста, простите мое невежество», — иронизирует Jac1771.

«Причина, по которой Соединенные Штаты, Китай или любая другая держава потратят деньги на ядерный космический аппарат, заключается в том, что он достаточно быстро окупит вложенные средства. Человечество начинает активную экспансию в космос. Тот, кто будет контролировать сырьевые ресурсы, станет богатым и могущественным до невообразимости. Вот почему Китай хочет получить ядерную ракетную технологию. Они намерены стать сверхдержавой в обозримом будущем», — уверен GovThrall.

«А почему бы сразу не вступить в контакт с инопланетянами? Строительство отсталой космической станции не только стоит больших денег, но и не имеет никакого смысла. Нужно смотреть вперед», — считает maryah.

«Ежегодные военные расходы США составляют $780 млрд, Китая — $250 млрд… треть… США тратят на военные нужды больше, чем следующие 10 стран вместе взятые!!! На что же мы тратим деньги?» — недоумевает ep451158.

«Через десять лет США станут страной третьего мира. Так что кому какое дело до космоса?» — пишет discipilesofiron667.

«Мы тратим 700 млрд в год на национальную оборону… Для того чтобы вести будущие войны, нужно иметь экономику, способную поддерживать эти будущие войны… С нынешней некомпетентностью на всех уровнях власти, будь то город, округ, штат или федеральная власть, они уничтожают способность обычных американцев работать из-за МАНДАТА на вакцинацию… Для будущей войны с оружием нового поколения нужно иметь сверхсильную экономику, а у нас экономика в упадке и 28 трлн долга…» — указывает mchgn.

«Нам не нужны ядерные космические корабли. Нам нужно больше трансгендеров, эскимосов, детей и альбиносов в военной форме. Военная техника — не наша сила, наша сила — разнообразие», — иронизирует themilkhasgonebad.

«Создание более совершенных американских космических кораблей противоречит борьбе нынешней администрации с изменением климата. Слишком много загрязнений, чтобы они могли пойти на это», — шутит Retro.

Напомним, что Китай, в отличие от России и США, не связан ни с кем никаким договором в области стратегических наступательных вооружений. Поэтому Пекин потенциально может наращивать свой ядерный арсенал до любого установленного им самим потолка.

Важная деталь. Ранее американские официальные лица выражали тревогу по поводу роста стратегических ядерных сил КНР. Однако даже недавний американский прогноз, в частности совместное письмо глав трёх комитетов палаты представителей США (по вооружённым силам, иностранным делам и разведке) от Республиканской партии на имя Джо Байдена от начала июня 2021 года, предполагал увеличение количества развёрнутых ядерных боезарядов Китая в 2−4 раза до 1000 боезарядов к 2030 году. Сейчас же речь идёт о сроке в несколько лет и о более значительном количественном росте.