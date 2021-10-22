Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Студия Re-Logic добавит новый контент в видеоигру Terraria несмотря на то, что ранее она выпустила её финальное обновление Journey's Actual End. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

На странице проекта в Steam разработчики опубликовали анимированное изображение с глазом Ктулху из игры Don't Starve. В посте они пошутили по поводу своего обещания не выпускать обновлений к Terraria. Авторы Don't Starve в свою очередь дали понять, что расскажут о кроссовере (пересечение сюжетов игр) «в следующем месяце», т. е. в ноябре 2021 года.

https://twitter.com/Terraria_Logic/status/1451235971664646144

Напомним, релиз финального обновления Terraria: Journey's Actual End состоялся 13 октября 2020 года. Don't Starve — это приключенческая экшн-игра с режимом выживания, в которой геймерам предлагается продержаться как можно дольше в случайно сгенерированном мире.