Лондон, 22 октября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Новый альбом британской поп-рок группы Coldplay «Music Of The Spheres» стал девятым к ряду пластинкой в дискографии коллектива, занявшим первое место в британском альбомной чарте. Об этом сообщает портал NME.

Музыка

Новая пластинка группы, вышедшая 15 октября, дебютировала на первой строчке, продавшись в количестве 101 000 копий, что сделало ее самым быстро продаваемым альбомом года, обогнав альбом «We're All Alone In This Together» рэпера Dave, который собрал 74 000 продаж в чартах за первую неделю в июле. 85 процентов показателей первой недели Coldplay были чистыми продажами, то есть на физических носителях и скаченные в цифровом формате, в том числе 12 400 на виниле, что означает, что он также занял первое место в чарте виниловых альбомов. «Music Of The Spheres» также является первым релизом, который превысил 100 000 продаж в чартах за неделю с тех пор, как вышел последний альбом Эда Ширана «No. 6 Collaborations», который продался в колистве 125 000 копий в июле 2019 года.

Новый альбом Криса Мартина и компании сравнял их по количеству первых альбомов в британском чарте с The Killers, которые также девять раз подряд занимали первую строчку альбомного хит-парада. Ноэль Галлахер — единственный, кто собрал больше, и все его 10 альбомов занимали первое место, учитывая его сольное творчество и в составе группы Oasis.