Москва, 22 октября 2021, 23:33 — REGNUM К границам России в течение недели приближались 36 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 22 октября официальное издание Минобороны «Красная звезда».
Также за этот период было зафиксировано 14 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.
Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы три раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.
По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.