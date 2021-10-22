Москва, 22 октября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. К границам России в течение недели приближались 36 иностранных самолётов-разведчиков. Об этом сообщает 22 октября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Самолёт-разведчик Lockheed U-2

Также за этот период было зафиксировано 14 иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

Отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы три раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.