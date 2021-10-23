Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:09 — REGNUM Лидер сербов в Боснии и Герцеговине Милорад Додик не требует от президента Сербии Александра Вучича безоговорочной поддержки, но при этом ожидает, что глава Сербии проявит понимание к проблемам Республики Сербской. Об этом Додик заявил 22 октября накануне встречи с Вучичем в Белграде.

Милорад Додик Medija centar Beograd

Додик сказал, что он ознакомит президента Сербии с развитием ситуации в Боснии и Герцеговине и с позицией Республики Сербской, которая «не верит в сладкие слова и хорошие намерения некоторых западных стран и бошняков».

При этом Додик отметил, что он хорошо понимает, что Белград может, а что не может сделать для Баня-Луки.

По его словам, многие из тех, кто принимает решения, касающиеся Боснии и Герцеговины, поверхностно смотрят на международное право и конституцию БиГ, и с позиции силы пытаются налаживать отношения между народами этой страны.

«Мы должны это остановить, так как через год от Республики Сербской ничего не останется. Я вложил всю свою политическую жизнь в это. Сегодня я слышу разные вещи о себе, но лучше я уйду честно и с достоинством, чем позволю, чтобы меня сломали. Я не дурак, чтобы изображать героя перед США, но США не правы. Они пытаются навязать нам решения, рассказывают о совместном государстве, но при этом создают мусульманское государство, которым очень довольны в Сараево», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что политический кризис в Боснии и Герцеговине разгорелся после того, как бывший верховный представитель международного сообщества Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».