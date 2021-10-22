Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 23 октября, 2021, 00:09 — ИА Регнум. Лидер сербов в Боснии и Герцеговине Милорад Додик не требует от президента Сербии Александра Вучича безоговорочной поддержки, но при этом ожидает, что глава Сербии проявит понимание проблем Республики Сербской. Об этом Додик заявил 22 октября накануне встречи с Вучичем в Белграде.

Medija centar Beograd Милорад Додик

Додик сказал, что он ознакомит президента Сербии с развитием ситуации в Боснии и Герцеговине и с позицией Республики Сербской, которая «не верит в сладкие слова и хорошие намерения некоторых западных стран и бошняков».

При этом Додик отметил, что он хорошо понимает, что Белград может, а что не может сделать для Баня-Луки.

По его словам, многие из тех, кто принимает решения, касающиеся Боснии и Герцеговины, поверхностно смотрят на международное право и конституцию БиГ и с позиции силы пытаются налаживать отношения между народами этой страны.

«Мы должны это остановить, так как через год от Республики Сербской ничего не останется. Я вложил всю свою политическую жизнь в это. Сегодня я слышу разные вещи о себе, но лучше я уйду честно и с достоинством, чем позволю, чтобы меня сломали. Я не дурак, чтобы изображать героя перед США, но США не правы. Они пытаются навязать нам решения, рассказывают о совместном государстве, но при этом создают мусульманское государство, которым очень довольны в Сараево», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

Напомним, что политический кризис в Боснии и Герцеговине разгорелся после того, как бывший верховный представитель международного сообщества Валентин Инцко ввел в уголовное законодательство положение о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».