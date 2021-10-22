Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. За две недели до мировой премьеры кинокомикса «Вечные» студия Marvel выпустила новый тизер-трейлер фильма. Публикацию компания разместила 22 октября на своей twitter-странице.

Marvel Studios Marvel

«Не все герои носят плащи», — написала администрация аккаунта в посте, напомнив, что вскоре фильм начнут показывать в кинотеатрах. Авторы картины заявили в трейлере, что поклонники кинокомиксов Marvel увидят «величайших воинов в истории».

https://twitter.com/MarvelStudios/status/1451594203469959168

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что российское подразделение Disney решило ненадолго отложить премьеру «Вечных». В российских кинотеатрах фильм начнут показывать 8 ноября 2021 года.