Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Актёр Эллиот Пейдж (ранее актриса Эллен Пейдж) выступил против политики сервиса Netflix. Об этом 22 октября пишет издание The Sun.

(сс) Gage Skidmore Эллиот Пейдж

Актёр присоединился к митингам, участники которых заявляют о негативном отношении сервиса к трансгендерам. Как отмечает издание, протестующие хотят, чтобы среди сотрудников Netflix и его проектов было больше трансгендеров и небинарных личностей.

Добавим, что причиной митингов стало выступление комика Дэйва Чаппеля в шоу The Closer от Netflix. В своей речи Чаппель высказался, что «пол — это факт», чем обидел трансгендеров.

ИА REGNUM напоминает, что Эллиот Пейдж сыграл одну из главных ролей в сериале «Академия Амбрелла». Шоу было снято для Netflix.