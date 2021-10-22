Курган, 22 октября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. В Курганской области на трассе Р-254 «Иртыш» 26 октября временно перекроют движение в связи с проведением работ по переустройству линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Drive2.ru Трасса

Вводятся ограничение скорости и перекрытие движения с полной остановкой транспортных средств 26 октября с 13:00 до 16:00 (с 11:00 до 14:00 мск) в связи с проведением работ по переустройству линий электропередач на автомобильной дороге федерального значения Р-254 «Иртыш» на участке км 250+715.

Автомобилистам необходимо внимательно следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.