Оттава, 22 октября, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Студия Red Hook выпустила новый трейлер видеоигры Darkest Dungeon II. Ролик был опубликован 22 октября на YouTube-канале проекта.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Отметим, что это первое видео, в котором разработчики показали игровой процесс сиквела Darkest Dungeon. В нём геймеры могут видеть новую систему передвижения героев, в которой путешествия по тёмным процедурно-генерируемым подземельям заменили на поездки в повозке по опасной разветвлённой дороге.

Напомним, релиз оригинальной Darkest Dungeon состоялся 19 января 2016 года. Название игры можно перевести как «Темнейшее подземелье», это ролевая игра с элементами roguelike (в таких играх у персонажа обычно есть лишь одна жизнь, уровни генерируются процедурно), в которой игроки управляют группой искателей приключений.