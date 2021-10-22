Эдмонтон, Канада, 22 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. О землетрясении магнитудой 5 близ населённого пункта Роки-Маунтин-Хауз в канадской провинции Альберта сообщает 22 октября государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями.

Martin Luff Последствия землетрясения

Толчки ощущались не только в Роки-Маунтин-Хаузе, но и в Ред-Дире, в Калгари и в столице Альберты Эдмонтоне.

Очаг землетрясения залегал на глубине девять километров. В результате землетрясения никто не пострадал.