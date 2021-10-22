Ньюкасл, Великобритания, 22 октября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Британский рок-исполнитель Сэм Фендер поделился новым клипом на песню «Get You Down». Музыкальное видео доступно для просмотра на официальном YouTube-канале артиста.

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Новое видео, снятое режиссером Гектором Докриллом, следует за недавним клипом музыканта из Ньюкасла на сингл «Spit Of You», в котором актер Стивен Грэм сыграл роль отца певца. В нем Фендер исполняет роль гонщика, попавшего в кровавую аварию на ипподроме.

«Get You Down» является одним из синглов нового альбома Сэма Фендера «Seventeen Going Under», который смог занять первое место в британском альбомном чарте после первой недели.