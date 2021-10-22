Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Актёр Камрус Джонсон, сыгравший в сериале «Бэтвумен», высказался относительно жалоб Руби Роуз на шантаж со стороны руководства проекта. Об этом 22 октября пишет издание «Канобу».

Eva Rinaldi Руби Роуз

Джонсон подтвердил версию компании Warner Bros. об увольнении его коллеги после первого сезона сериала. «…да, её уволили. И очень сложно быть уволенным, когда ты исполняешь главную роль. Представьте, что вам нужно натворить, чтобы это случилось», — прокомментировал Камрус Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Руби Роуз покинула сериал «Бэтвумен», в котором исполняла главную роль. Артистка заявила, что руководство проекта требовало от неё вернуться на съёмочную площадку спустя несколько дней после травмы шеи, пригрозив тем, что иначе из-за неё всех уволят.