Вашингтон, 22 октября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Владельцы консоли PlayStation 4 обратили внимание, что на платформе состоялся релиз игры Carrion. Об этом 22 октября сообщает портал Cocmibook.

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Издание отметило, что многих геймеров в данном случае удивил подход PlayStation, поскольку компания никак не объявила о выходе игры на PS4. Ранее студия Phobia Game и издатель Devolver Digital сообщили, что релиз Carrion на консоли состоится в 2021 году, затем PlayStation выпустила трейлер, но даже тогда компания не назвала дату выхода.

Для справки: Carrion — это «пиксельная» инди-игра, в которой геймерам предлагают управлять действиями аморфного монстра с щупальцами, сбежавшего из укреплённой лаборатории. Её релиз на Nintendo Switch, ПК и Xbox One состоялся 23 тюля 2020 года. Разработчики позиционируют Carrion как «хоррор наоборот».