Вашингтон, 22 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Американская сторона оставляет за собой право ответных действий в связи с ракетной атакой на военную базу США в городе Эт-Танф в Сирии, сообщила 22 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

русская весна База США на территории Сирии в районе населенного пункта Ат-Танф

По данным расследования, атака неизвестных 20 октября была целенаправленной, применялись ракеты и беспилотники. Пока нет сведений о пострадавших среди военных США.