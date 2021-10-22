Тирана, 22 октября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Албания и Косово подписали рамочное соглашение об объединении рынков электроэнергии. Об этом 22 октября сообщила на своей странице в «Твиттере» посол США в Албании Юри Ким.

(сс) jarmoluk Электроэнергия

«Албания и Косово подписали рамочное соглашение об объединении рынков электроэнергии. «Объединение» подразумевает лучшую переговорную позицию, а это значит более низкие цены и меньше отключений электроэнергии. В рамках поддержки США энергетической безопасности и региональной интеграции, USAID поможет Албании и Косово наладить обмен энергией», — говорится в сообщении посла США в Албании.

Напомним, что ранее контроль над распределением электроэнергии в южном сербском крае перешел в руки албанской компании.