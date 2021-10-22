Мадрид, 22 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Жителей Испании, ранее привившихся от коронавируса однокомпонентным препаратом Janssen компании Johnson & Johnson, отправят на прививку дополнительной дозой вакцин Moderna или Pfizer, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.

Вакцина

По утверждению неназванных источников радиостанции, на следующей неделе испанская Комиссия общественного здравоохранения примет решение по перевакцинации подданных королевства, ранее привитых вакциной Janssen.

Такие люди должны получить бустерную дозу вакцины Pfizer или Moderna. Ревакцинация будет проходить через три и более месяцев после основной прививки. Это может затронуть около 2 млн жителей Испании.

По мнению испанских медиков, ссылающихся на коллег из США, однокомпонентная вакцина компании Johnson & Johnson на 30% менее эффективна, чем двухкомпонентные Moderna или Pfizer.

Уточняется, что тем, кто ранее переболел коронавирусом и после этого ввел себе однокомпонентную вакцину Jannsen, не нужно прививаться дополнительно.

Напомним, в целом ряде стран отмечено падение эффективности вакцин и новые вспышки распространения коронавируса, хотя ранее утверждалось, что вакцинация 70% населения страны позволит вернуться к обычной жизни.