Нью-Йорк, США, 22 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Нью-йоркская певица Лана Дель Рэй выпустила свою вторую пластинку за текущий год: в сети появился 15-трековый лонгплей «Blue Banisters». Альбом доступен для прослушивания на всех стриминговых сервисах.

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Лана Дель Рэй показывает удивительную творческую производительность в текущем. В марте текущего года исполнительница презентовала свой седьмой студийный альбом «Chemtrails Over The Country Club». Спустя несколько месяцев Лана анонсировала еще один новый альбом — «Blue Banisters». В мае она поделилась тремя новыми песнями, описав их как «шумные треки»: «Blue Banisters», «Text Book» и «Wildflower Wildfire».

Прошлым летом Дель Рей выпустила аудио-версию своего сборника стихов «Violet Bent Backwards Over the Grass».