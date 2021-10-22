Красноярск, 22 октября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД Красноярского края представили пародию на сериал «Игра в кальмара». Ролик они опубликовали в Instagram-профиле ведомства.

Кадр из сериала «Игра в кальмара» Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара")

https://www.instagram.com/reel/CVUIMTNIfFL/

«Актёры» в своей версии изобразили игру «Тише едешь — дальше будешь». Вместо робота-девочки с лазером пешеходов «сканировал» офицер полиции. «Инспектор всё видит…» — предостерегли нарушающих правила ПДД авторы ролика.

ИА REGNUM напоминает, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным шоу на платформе Netflix. Его посмотрели более 111 млн пользователей сервиса.