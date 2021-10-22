Вашингтон, 22 октября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В США на протяжении последних 16 лет неуклонно снижается качество донорской спермы, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на журнал New Scientist.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования клиники репродуктивной медицины Нью-Йорка, специализирующейся на лечении бесплодия.

Медики проанализировали более 170 тыс. образцов спермы здоровых людей в возрасте от 19 до 38 лет из девяти регионов США за период с 2005 по 2021 год.

Установлено, что постоянно снижается как средняя концентрация семенной жидкости, так и количество подвижных сперматозоидов.

При этом сообщается, что аналогичные исследования показали снижение качества спермы также в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Причиной может быть растущее воздействие загрязнения воздуха и химических веществ, известных как эндокринные разрушители, вкупе с такими факторами, как ожирение, курение, недостаток физических нагрузок и стрессы.

«Все, что мы можем сейчас, так это констатировать снижение количества сперматозоидов. А как это относится к более широкой картине фертильности, действительно нуждается в дальнейшем прояснении», — заявили исследователи.