Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 22 октября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Без молитвы невозможно решать насущные вопросы собственного существования. Об этом заявил патриарх Сербский Порфирий 22 октября в Баня-Луке, обращаясь к верующему народу Республики Сербской.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

«Мы пришли сюда вместе помолиться за то, чтобы Бог дал нам разума… Без молитвы невозможно хоть на одну пядь вырасти — не то, что решать насущные проблемы своего существования. Молиться непрерывно — к этому призывал Христос и апостолы в своих посланиях», — процитировал телеканал РТС слова патриарха.

Напомним, что это первый визит патриарха Порфирия в Баня-Луку. Глава Сербской православной церкви 23 октября вместе с епископом Баня-Лукским Ефремом будет служить литургию в монастыре Милошевац вблизи города Приедор. Монастырь, который был полностью уничтожен во время австрийско-турецкой войны, теперь восстановлен.