Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Алек Болдуин прокомментировал смертельный случай, который произошёл на съёмках фильма Rust («Ржавчина»). Публикацию актёр разместил 22 октября на своей twitter-странице.

Gage Skidmore Алек Болдуин

«Нет слов, чтобы передать мои потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс», — написал Болдуин, добавив, что сейчас сотрудничает с полицией в рамках расследования. Он также отметил, что связался с мужем погибшей и предложил семье поддержку.

https://twitter.com/AlecBaldwin/status/1451572461787439104

https://twitter.com/AlecBaldwin/status/1451573351588106240

Ранее полиция города Санта-Фе сообщила, что 22 октября 2021 года на съёмочной площадке Rust Алек Болдуин выстрелил из винтовки, убив оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуса. Пока полиция не раскрыла информацию о возможных причинах инцидента.