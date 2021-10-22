Вашингтон, , 22:35 — REGNUM Встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Риме очень ждёт глава США Джо Байден, говорится в опубликованном 22 октября заявлении пресс-службы Белого дома.

Эмманюэль Макрон и Джо Байден Présidence de la République France

Уточняется, что Байден намерен обсудить с Макроном состояние отношений двух стран, уровень сотрудничества, которого удалось достичь к настоящему моменту.

Два лидера, как планируют в Вашингтоне, подтвердят наличие общих ценностей и интересов, что очень важно, поскольку, как говорится в заявлении американской стороны, «мы вместе преодолеваем трудности и пользуемся различными возможностями».

В заявлении также отмечается, что в ноябре в Париж на встречу с Макроном направится американский вице-президент Камала Харрис.

В ходе этой встречи, как отмечает Вашингтон, будут обсуждаться роль отношений США и ЕС «для глобального мира» и значение этого партнёрства в решении широкого спектра проблем — от COVID-19 и изменений климата до вопросов Сахеля и Индо-Тихоокеанского региона.

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