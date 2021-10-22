Москва, 22 октября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. 22 октября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Локомотива» намерено в ближайшее трансферное окно избавиться от 30-летнего форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зе Луиш

Ранее сообщалось, что Зе Луиш был выведен из заявки «Локомотива» на сезон после перехода Тино Анджорина из «Челси» на правах аренды, так как по текущему лимиту в заявке команды на сезон РПЛ должно находиться не более восьми футболистов с иностранным гражданством.

В текущем сезоне Зе Луиш принял участие лишь в трех матчах чемпионата, проведя на поле суммарно 107 минут.

Зе Луиш перешел в «Локомотив» 6 октября 2020 года из «Порту» за 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2023 года.