«Локомотив» планирует избавиться от нападающего Зе Луиша
Москва, 22 октября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. 22 октября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Локомотива» намерено в ближайшее трансферное окно избавиться от 30-летнего форварда сборной Кабо-Верде Зе Луиша.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш был выведен из заявки «Локомотива» на сезон после перехода Тино Анджорина из «Челси» на правах аренды, так как по текущему лимиту в заявке команды на сезон РПЛ должно находиться не более восьми футболистов с иностранным гражданством.
В текущем сезоне Зе Луиш принял участие лишь в трех матчах чемпионата, проведя на поле суммарно 107 минут.
Зе Луиш перешел в «Локомотив» 6 октября 2020 года из «Порту» за 5,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «железнодорожниками» рассчитано до середины 2023 года.