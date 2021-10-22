Курган, 22 октября, 2021, 22:30 — ИА Регнум. В Курганском государственном университете намерены повысить размер единовременной материальной выплаты для студентов с трёх до 14 тысяч рублей. Об этом заявила первый проректор вуза Татьяна Змызгова, сообщает пресс-служба вуза.

Пресс-служба КГУ Курганский государственный университет

По предварительным прогнозам, на данную выплату смогут претендовать не менее 700 студентов, отметил в свою очередь начальник управления экономики, бухучёта и отчётности КГУ Андрей Кузьмин.

Стипендии были проиндексированы с 1 сентября 2021 года на 3,7%. В вузе не исключают наличие новогодней стипендии для особо отличившихся студентов.