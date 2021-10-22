Вашингтон, 22 октября 2021, 22:30 — REGNUM
При этом сегодня ранее лидера большинства в палате Конгресса Стени Хойера заявил, что демократы надеются согласовать план расходов в эти выходные.
Напомним, что накануне, 21 октября, Байден заявил, что после нескольких недель внутрипартийных споров среди демократов, они почти договорились о принятии законопроектов, которые составляют основу его внутренней политики.
Ожидается, что на инфраструктуру выделят $1трлн, а на социальные расходы примерно $2 трлн.