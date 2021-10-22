Париж, 22 октября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Австралийский ню-фанк квартер Parcels вернулись с новым синглом «Theworstthing» из своего грядущего двойного альбома «Day/Night». Песня вышла вместе с музыкальным видео, доступным для просмотра на официальном канале группы в YouTube.

(сс) Eric Nopanen Музыка

В новой песне группа выбрала более медленный темп, размышляя о потраченной любви и разбитом сердце. Клавишником и гитаристом Parcels Патриком Хетерингтоном исполняет: «Вот я снова / Ищу ложь / Ищу более теплый путь / Еще один бокал потраченного впустую вина». Сингл появился в сети вместе с сопровождающим музыкальным видео режиссера Кармен Кроммелин. Группа постаралась сделать эмоциональный клип, показав крупным планом лица актеров в их разговоре с психологом.

Это последний сингл из предальбомных песен, выпущенных группой в этом году, включая «Comeback», «Free» и «Somethinggreater». Песни появятся на их предстоящем альбоме «Day/Night», который выйдет 5 ноября на лейбле Because Music.