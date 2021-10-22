Москва, 22 октября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Представитель певицы Алисы Вокс, бывшей солистки группы «Ленинград», обжаловал решение суда в отношении музыканта Сергея Шнурова. Об этом 22 октября пишет ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

«В жалобе мы просим отменить решение и принять новое: удовлетворить наши исковые требования», — говорит адвокат артистки Роман Лалаян. Заявление певицы рассмотрит Хамовнический суд Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд отказал в удовлетворении иска Алисы Вокс против Сергея Шнурова. Певица требовала от музыканта 19,5 млн рублей, а также права на песни которые были записаны во время её пребывания в группе.