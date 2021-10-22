Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2021, 22:18 — ИА Регнум. Джон Сина может сняться в новом комедийном боевике «Фриланс» французского режиссера Пьера Мореля. Об этом 22 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Реж. Джеймс Ганн. 2021. США

Источники издания сообщили, что актёр и рестлер сейчас ведёт переговоры по поводу участия в проекте, бюджет которого составит $40 млн. Сюжет фильма расскажет о спецназовце, который решает оставить службу и создать семью в США. Спустя несколько лет он понимает, что ему надоела спокойная жизнь и берётся за работу, в рамках которой ему надо будет защищать журналистку, желающую взять интервью у жестокого диктатора.

Напомним, последними проектами Джоны Сина стали фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна и его многосерийный спин-офф «Миротворец». Премьера кинокомикса состоялась 5 августа 2021 года, сериал выйдет в январе 2022 года на потоковом сервисе HBO Max.