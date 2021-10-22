Белград, 22 октября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Движение «Освобождение» не будет участвовать в предстоящих парламентских выборах в Сербии весной 2022 года. Об этом заявил 22 октября лидер движения Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

По словам Джорджевича, любая оппозиционная партия, которая примет участие в выборах, «придаст легитимность правящему режиму для того, чтобы тот обворовывал и предавал Сербию».

Джорджевич добавил, что в Сербии должна быть политическая партия, которая не готова «делать что угодно ради одного депутатского мандата». По его словам, если оппозиция добьётся даже сотни мест в сербском парламенте, это ничего не изменит, кроме того факта, что правящий режим таким образом получит поддержку своих действий, передает агентство «Бета».

Джорджевич обвинил президента Сербии Александра Вучича в том, что тот, подписав Брюссельское и Вашингтонское соглашение, фактически признал независимость Косово. Он отметил, что до завершения этого процесса сепаратистскому Косово осталось всего лишь вступить в ООН, что зависит не от Вучича, а от позиции России и Китая.

Напомним, что большинство оппозиционных партий бойкотировало предыдущие парламентские выборы в Сербии, которые прошли летом 2020 года.