Каракас, 22 октября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Венесуэла будет производить на своей территории кубинскую вакцину против коронавируса Abdala, заявила вице-президент Боливарианской республики Делси Родригес, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на информагентство Efe.

PAULINO MORAN Венесуэла. Каракас

Такое заявление Делси Родригес сделала после переговоров с первым вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом. Объемы и сроки начала производства вакцины она не уточнила.

«Мы будем производить вакцину Abdala в Венесуэле — это было одним из двух вопросов, которые мы обсуждали, с нами был вице-президент компании BioCubaFarma. Мы считаем Кубу одной из передовых стран в технологиях медицины, несмотря на давнюю блокаду», — заявила Родригес в эфире государственного телеканала Венесуэлы VTV.

«Куба разработала пять прототипов вакцин и надо сказать, что исследования, которые мы провели в Венесуэле, показали высочайшую эффективность вакцин Abdala против COVID-19 и различных его штаммов», — рассказала вице-президент Венесуэлы.

Напомним, вакцина Abdala разработана Центром генной инженерии и биотехнологии (CIGB) кубинской государственной биофармацевтической компании BioCubaFarma.