Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Все владельцы аккаунтов в Twitter смогут воспользоваться аудиочатами Spaces. Об этом 22 октября пишет издание «Афиша Daily».

geralt Twitter

Сервис Spaces является аналогом соцсети Clubhouse со схожим функционалом и интерфейсом. В Twitter пользователи также смогут создавать виртуальные комнаты и общаться в них при помощи аудио.

ИА REGNUM напоминает, что Twitter начал тестировать Spaces ещщё в 2020 году. Тогда функция была доступна лишь для авторов с 1 тыс. и более подписчиков.