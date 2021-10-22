Рим, 22 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В 2020 году в Италию с долгосрочными целями приехали значительно меньше мигрантов из-за пределов ЕС, чем годом ранее, сообщили в пятницу, 22 октября, в национальной службе статистики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Представителями данной категории за 2020 год было подано около 106 тысяч прошений о предоставлении вида на жительство, что почти на 40% меньше, чем в 2019 году.

Значительнее всего сократилось число запросов на предоставление вида на жительства с учебными целями — более чем вдвое. Также вдвое снизилось и число просителей убежища.

При этом росло число прошений о получении гражданства. В 2020 году итальянский паспорт получили более 133 тысяч иностранцев, на 4,1% больше, чем годом ранее. 90% этих людей прибыли в Италию из-за пределов ЕС.