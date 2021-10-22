Анкара, 22 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В период с 21 по 25 ноября 2021 года в Стамбуле состоится 89-я сессия Генеральной Ассамблеи Интерпола. Несмотря на то, что Турция входит в число стран, злоупотребляющих механизмом Интерпола, она была единственной страной, добровольно вызвавшейся провести у себя сессию 2021 года, поэтому было решено провести заседание в Турции. Во встрече примут участие руководители Интерпола 194 стран — членов Интерпола. Звания этих людей отличаются в зависимости от страны. Решения на Генеральной Ассамблее принимаются голосованием стран-членов, каждый делегат имеет право на один голос.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

После попытки переворота 15 июля 2016 г. турецкий Интерпол направил документы в Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, для выпуска красных уведомлений в отношении тысяч людей. Однако Генеральный секретариат Интерпола не принял эти требования Турции в отношении оппозиционеров на основании того, что они имели политический контекст и не имели юридического обоснования. Потому что, согласно статье 3 Конституции Интерпола, Интерполу запрещается заниматься расследованием военных, политических, религиозных и расистских преступлений. Несмотря на то, что турецкая сторона настойчиво отмечала, что ее требования не относятся к сфере политических или военных преступлений, а относятся к сфере террористических преступлений, направляла в Лион делегации, чтобы убедить в этом Генеральный секретариат, ей не удалось добиться принятия своих требований.

Кроме того, Турция внесла записи в соответствующую базу данных Интерпола в отношении определенных лиц, отметив их паспорта как «утерянные» или «украденные». Однако после рассмотрения жалоб, направленных в Интерпол некоторыми пострадавшими лицами, Генеральный секретариат Интерпола изучил их ситуацию и пришел к выводу, что от этих людей не поступало каких-либо заявлений относительно их утерянных или украденных паспортов, следовательно эти данные были незаконно внесены в базу данных турецким Интерполом, который хотел поставить политических оппонентов в затруднительное положение, после чего он наложил ограничение на внесение данных из Турции.

Очевидно, что правительство Турции сделает все от себя зависящее, используя все возможности и средства государства, в том числе воспользуется преимуществами проведения у себя сессии Генеральной Ассамблеи, которая состоится в Стамбуле, чтобы убедить своих собеседников выпустить «красное уведомление» и принять другие свои требования. Более того, заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Кыран, обратив внимание на важность предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи, 3 июня 2021 года в ВНСТ заявил следующее: «Интерпол не выполняет своих обязательств в части экстрадиции в нашу страну и наказании людей, которых мы запрашивали. В рамках нашей работы с Интерполом мы сталкиваемся с такими проблемами, как отклонение наших запросов на выпуск красных уведомлений и запросов на экстрадицию, удаление наших красных уведомлений, а также ограничение Интерпола на внесение турецкой стороной информации в Базу данных украденных и утерянных проездных документов (SLTD). На этом заседании, будучи стороной, принимающей у себя участников, мы подробно расскажем о нашем подходе в части борьбы с террористическими группировками, в первую очередь с FETÖ. С этой точки зрения данная сессия предоставит нам важную возможность».

Глава турецкого департамента Интерпола Лютфи Чичек также заявил, что делегаты, которые примут участие в заседании, намеченном к проведению в Турции, были приглашены вместе со своими семьями, и что для них были подготовлены культурные программы. Однако в то время, когда экономический спад находится на пике, а число случаев заражения COVID-19 увеличилось до 32 тысяч в день, поспешное решение правительства Анкары вызывает сомнения. Еще одним фактом является то, что Турция не передает информацию о борьбе с коронавирусом в соответствии со стандартами, установленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поэтому ВОЗ неоднократно выносила предупреждения в ее адрес. Иными словами, встреча с участием большого числа людей в Турции несет в себе определенные риски.

Есть вероятность того, что делегаты, впечатлившись презентациями, затрагивающими одну сторону, и уровнем гостеприимства Турции, не видя полной картины происходящего в Турции, скорее всего, проголосуют за принятие требований Турции. Если на сессии Генеральной Ассамблеи будет принято решение об удовлетворении требований, это будет означать, что в последующий период запросы Турции по выпуску красных уведомлений будут приняты, и что Турция сможет вводить данные в соответствующие базы данных по своему усмотрению. При таком развитии событий станут возможны выпуски красных уведомлений в отношении последователей «Хизмет» и оппозиционеров по всему миру, ввиду внесения ложной информации об «утере» или «краже» проездных документов люди не смогут путешествовать, и в случае выпуска красного уведомления они могут столкнуться с риском задержания и выдворения в Турцию.

Известно, что Анкара пытается определенным образом переступить через эту позицию Интерпола, отклонившего ее требования, посчитав их безосновательными. Подражая системе цветных уведомлений международной полицейской организации Интерпола, Анкара взяла в разработку список лиц, «разыскиваемых за терроризм», то есть террористов, в отношении которых проводятся самые тщательные разыскные мероприятия, включающий почти тысячу подозреваемых. Отмечается, что большинство лиц в этом списке связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК). Кроме того, в него были добавлены также члены движения Гюлена, члены левоцентристских групп, а также члены исламистских военизированных группировок, как например, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Каждое из 110 дел о физическом международном давлении со стороны турецкого государства, подготовленных Freedom House, содержит обвинения в терроризме. Важным нюансом является то, что высокопоставленные турецкие чиновники открыто заявили о проведении операций по похищению людей в отношении движения Гюлена и похвалили роль Национальной разведывательной организации Турции (MİT).

Стокгольмский центр свободы (Stockholm Center for Freedom (SCF)) опубликовал доклад по этому вопросу. В этом докладе, затрагивающем всех, кто проживает за пределами Турции или собирается покинуть Турцию, на конкретных примерах объясняется, как Турция злоупотребляет системой Интерпола. В докладе отмечается следующее: «Заседание Генеральной Ассамблеи Интерпола, отмененное в прошлом году из-за коронавируса, пройдет в Стамбуле с 20 по 25 ноября 2021 года. Поскольку ни одна страна не предложила свою кандидатуру, Турция была единственной страной — претендентом на проведение заседания. Правительство ПСР рассматривает заседание Генеральной Ассамблеи Интерпола в качестве удобного случая. Режим будет использовать это заседание как возможность пропаганды против своих оппозиционеров, и будет применена стратегия лоббирования руководства Интерпола турецкими методами».

Также важным пунктом доклада можно отметить следующее: «Интерпол не разрешает утратившей доверие Турции выпускать уведомления в отношении политических оппонентов. Однако правительство продолжает свою тактику сбора разведданных, затрудняя поездки посредством отметок о краже или утере паспорта, создавая проблемы с паспортами».

В докладе приводятся примеры функционирования механизмов Интерпола и того, как Турция злоупотребляла ими в различных ситуациях. В докладе также содержатся политические рекомендации по предотвращению в будущем злоупотреблений системой автократическими режимами в целях преследования своих оппонентов. В докладе отмечается следующее: «Принимая во внимание растущее число попыток злоупотребления механизмами со стороны правительств, использующих репрессивные меры, Интерпол определенно нуждается в разработке новых способов обеспечения его функционирования в рамках своих полномочий и невовлечения в транснациональное давление».