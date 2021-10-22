22 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter предложение партии Зеленых по снижению расходов на электроэнергию и борьбу с падением рынка.

Джейн Спай, , 22:23 — REGNUM Зеленая партия Англии и Уэльса проводит ежегодную конференцию в Бирмингеме. Одним из первых предложений новых лидеров партии стала выплата каждому домохозяйству по 320 фунтов для помощи в оплате растущих счетов за электроэнергию. Как заявили лидеры партии, план на 9 млрд фунтов будет оплачен из суммы налогов на непредвиденные доходы, которые уплачиваются владельцами частной арендуемой недвижимости.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из лидеров партии Адриан Рамсей заявил, что предложение поможет избежать топливной нищеты, оно станет ответом на падение рынка и обеспечит безопасность людей.

Часть пользователей не поняла, откуда партия возьмет деньги на выплаты.

«А откуда они деньги возьмут?» — поинтересовалась @teresatye_tye.

«С волшебного денежного дерева!» — ответил @Pete53233610.

«Просто напечатают, и все будет нормально», — добавил @edward_greening.

«Они в Ла-ла-ленде живут, кто платить будет?» — спросил @ivorson1.

«У них где-то денежное дерево спрятано?» — спросил @CosmosSBM.

Некоторые пользователи уверены, что предложение это очередной обман и все деньги придется вернуть, а может дальше больше, чем получат.

«А кто именно будет за это платить? Большая часть политиков, должно быть, думает, что мы невероятно наивные и воспринимаем «бесплатные» деньги как хорошую идею. Мы должны будем рано или поздно их вернуть, еще и с процентами», — считает madcatman1.

«А откуда, они думают, придут эти 320 фунтов? Из сказочных земель? Они повысят налоги на 320 фунтов, чтобы потом вернуть, чтобы ты потом заплатил за электричество. Да, вот это решение проблемы», — отметил @alanlyons33.

В комментариях отметили, что представители партии ошиблись в подсчетах, и на самом деле на реализацию предложения понадобится намного больше денег, которые с арендодателей не возьмешь.

Адриан Рамсей (сс) Tanoshimi

«Примерное количество домохозяйств в Великобритании 27.8 млн. Так, 320 фунтов для каждого домохозяйства будет равны 88,960,000,000 фунтам. Я, конечно, не фанат частных арендодателей, но как они планировали достать такие деньги?» — поинтересовался @DuffMeister1965.

Среди пользователей есть те, кому предложение понравилось, они считают, что оно может действительно помочь людям. Единственным минусом предложения, по их мнению, является самореклама партии.

«Я всегда за помощь людям в оплате счетов за электроэнергию. Еще лучше будет указать людям на уже принятые меры, как например, скидка на умный дом. Также помощь будет от местных администраций. Неправильно со стороны партии Зеленых использовать это для рекламы себя самих», — прокомментировал @Stuart_JSmith.

Некоторые комментаторы отметили, что программа не сократит никакие расходы, кто-то все равно должен будет платить эти 320 фунтов.

«Может быть стоит просто снизить налоги, чтобы людям сразу не приходилось так много платить?» — предложил @pete_paldridge.

«Хороший ход, но дополнительные расходы в 9 млн не ударят по карману арендодателей, они просто увеличат арендную плату, чтобы их покрыть. В конечном счете арендаторы будут субсидировать арендодателей и платить больше, чем 320 фунтов, которые им обещают вернуть», — объяснил @offcomeden.

Ряд пользователей предложил выплачивать 320 фунтов только тем, кто действительно в этом нуждается, а не всем.

«Не всем домохозяйствам нужна эта выплата, нужно проверять по платежеспособности», — считает @midnightflyer4.

«Может не всем давать? Как минимум не богатым налогоплательщикам!» — написал @Conno99.