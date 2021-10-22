Варшава, 22 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Поклонники «Ведьмака» предположили, что на основе этой вселенной вскоре будет выпущена новая видеоигра. Об этом 22 октября сообщает портал Screen Rant.

Кадр из игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» Геральт

Геймеры обратили внимание, что CD Projekt недавно купила инди-студию The Molasses Flood. Компания разместила на своём сайте объявление, что будет разрабатывать игру на основе «существующей франшизы» CD Projekt. Фанаты предположили, что вряд ли речь идёт о Cyberpunk 2077, а это значит, что The Molasses Flood может работать над спин-оффом игры «Ведьмак 3: Дикая охота».

https://twitter.com/molassesflood/status/1451570234536730624

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt RED отложила релизы улучшенных версий Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3: Дикая Охота». Разработчики объявили, что игры выйдут в 2022 году.