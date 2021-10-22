Москва, 22 октября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 22 октября «Ак Барс» в матче регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги сезона 2021/22 одержал минимальную победу над «Авангардом» со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Колчин, ИА REGNUM Скамейка «Ак Барса»

Заброшенные шайбы: Кирилл Петров (Роман Рукавишников, 4:13) — 1:0, Петер Цегларик (Иван Телегин, 8:55) — 1:1, Дмитрий Воронков (Никита Лямкин, 21:57) — 2:1, Илья Сафонов (39:04) — 3:1, Владимир Жарков (Арсений Грицюк, 39:59) —3:2.

«Ак Барс», одержав победу и набрав тридцать очков, укрепился на четвертом месте в турнирной таблице КХЛ (группа «Восток»). «Авангард» с 24-мя очками остался на шестой позиции.