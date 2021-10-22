Вашингтон, 22 октября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Голливудский актер Алек Болдуин сообщил 22 октября, что его «сердце разбито» после несчастного случая на съемочной площадке, когда он застрелил кинооператора из реквизитного пистолета. В данный момент актер сотрудничает с полицией, чтобы выяснить причину инцидента, сообщает Reuters.

(сс) Gage Skidmore Алек Болдуин

«Не могу передать, как сильно я шокирован и расстроен из-за трагического происшествия, забравшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги, которой мы сильно восхищались. Мое сердце разбивается при мысли о ее муже, их сыне и всех, кто знал и любил Галину», —написал Болдуин в Twitter.

Напомним, что кинооператор Галина Хатчинс выросла в СССР. В биографическом разделе ее сайта указано, что она родилась на Украине. В последние годы Хатчинс жила в Лос-Анджелесе, ей было 42 года.

Галина училась на отделении международной журналистики Киевского университета, затем участвовала в журналистских расследованиях с британскими кинодокументалистами. В съёмках фильмов «Дорогуша» (2019), «Заклятый враг» (2020) и Blindfire (2020) она участвовала в качестве оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, во время съёмок вестерна в штате Нью-Мексико актёр Алек Болдуин стрелял из пистолета холостыми патронами. По какой-то причине пули ранили двух человек — оператора и режиссёра. Оператора Галину Хатчинс спасти не смогли, режиссёр Джоэл Соуса находится в критическом состоянии.