Киев, 22 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Скидка на транзит российского газа через территорию Украины предлагается Газпрому Киевом, заявил 22 октября президент страны Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.

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Украинский президент пояснил, что предлагает «потенциальным транзитёрам», в том числе и России, скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.

«Мы хотели бы видеть в качестве клиентов европейские компании, но эти дополнительные возможности доступны и Газпрому. Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50%».

Зеленский аргументировал эту инициативу желанием спасти ЕС от энергетического кризиса, ведь «потери Европы этой зимой будут огромными», если не предпринять скоординированных действий.

Напомним, Газпром и «Нафтогаз» 30 декабря 2019 года подписали договор на пять лет с закреплёнными минимальными объёмами прокачки российского газа по украинской территории.

Украина получила гарантии платежей со стороны Газпрома за не менее 65 млрд кубометров газа в 2020 году и не менее 40 млрд кубометров ежегодно в последующие четыре года.

Украина гарантированно получает по этому контракту свыше семи миллиардов долларов. В прошлом году через украинскую территорию в ЕС было перекачано 55,8 млрд кубометров российского газа — минимальный показатель за семь лет.