Киев предложил Газпрому скидку на транзит газа
Киев, 22 октября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Скидка на транзит российского газа через территорию Украины предлагается Газпрому Киевом, заявил 22 октября президент страны Владимир Зеленский, сообщает Bloomberg.
Украинский президент пояснил, что предлагает «потенциальным транзитёрам», в том числе и России, скидку в 50% на транзит газа сверх установленных контрактом 40 млрд кубометров.
Зеленский аргументировал эту инициативу желанием спасти ЕС от энергетического кризиса, ведь «потери Европы этой зимой будут огромными», если не предпринять скоординированных действий.
Напомним, Газпром и «Нафтогаз» 30 декабря 2019 года подписали договор на пять лет с закреплёнными минимальными объёмами прокачки российского газа по украинской территории.
Украина получила гарантии платежей со стороны Газпрома за не менее 65 млрд кубометров газа в 2020 году и не менее 40 млрд кубометров ежегодно в последующие четыре года.
Украина гарантированно получает по этому контракту свыше семи миллиардов долларов. В прошлом году через украинскую территорию в ЕС было перекачано 55,8 млрд кубометров российского газа — минимальный показатель за семь лет.