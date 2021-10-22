Рим, 22 октября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Десятки бывших стюардесс итальянской авиакомпании Alitalia, ликвидированной 14 октября, устроили акцию «молчаливого протеста» в центре Рима, сообщает 22 октября ИА Красная Весна со ссылкой на AP Noticias.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

Уволенные стюардессы выстроились в шахматном порядке, в полном молчании синхронно сняли свою униформу и, оставшись в нижнем белье, продолжали молча стоять. Затем они хором выкрикнули «Мы — это Alitalia» и ушли, аккуратно подобрав свое вещи.

Авиакомпания Alitalia совершила своей последний воздушный рейс 14 октября 2021 года. Из-за финансовых проблем и кризиса авиаперевозок в период пандемии, правительство Италии подвергло компанию реструктуризации. Alitalia была ликвидирована, ее функции стала выполнять новая авиакомпания ITA.

При этом ITA наняла на работу менее трёх тыс. из 10 тыс. бывших сотрудников Alitalia, при этом зарплаты в ITA значительно ниже.