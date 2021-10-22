Рим, 22 октября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Один из основных вызовов настоящего и будущего для экономики Италии состоит в утечке мозгов, заявил в пятницу, 22 октября, министр экономики Италии Даниэле Франко.

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За последние десять лет страну в поисках достойной работы покинули около полумиллиона молодых людей, отметил он.

Власти страны будут делать все возможное, чтобы молодые люди уезжали из Италии, только если это будет их свободным решением, а не экономической необходимостью, добавил министр.