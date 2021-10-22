Лос-Анджелес, США, 22 октября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Джеймс Ганн объяснил, почему кинокомикс «Стражи галактики 3» не будет использовать технологию виртуальных декораций, которая применялась при съёмках сериала Disney и Lucasfilm «Мандалорец». Публикацию он разместил 22 октября на своей twitter-странице.

Цитата из сериала «Мандалорец». 2019. США Наемник

Поклонник спросил режиссёра, будет ли он использовать разработки студии Industrial Light & Magic при создании третьей части «Стражей галактики» и если да, то как.

«Никак. Все наши съёмочные площадки слишком велики для этой технологии», — ответил Ганн.

Для справки: на съёмках сериала «Мандалорец» использовались большие дисплеи, которые служили виртуальными декорациями, на их на фоне снимались все сцены. Разработкой этой технологии занималась кинокомпания Industrial Light & Magic, специализирующаяся на создании спецэффектов в фильмах.