Рим, 22 октября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. Госдолг стран еврозоны снизился до 98,3% их совокупного ВВП, сообщили в Евростате в пятницу, 22 октября.

moritz320 Евро

В Италии этот показатель более чем в полтора раза выше — 156,3% ВВП. В странах ЕС в целом — 90,9%.

Все три показателя снижаются: в течение 2021 года госдолг стран еврозоны в целом достигал 100% ВВП, Италии — 160% ВВП, Евросоюза — 92,4% ВВП.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 5−6%.