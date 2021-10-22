Вашингтон, 22 октября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Нира Танден была назначена на должность секретаря Белого дома, сообщает 22 октября Fox News.

Белый дом. Вашингтон

Секретарь Белого дома отвечает за документы президента, а также распространяет их среди старших сотрудников администрации для получения комментариев. Секретаря принято называть «центром нервной системы Белого дома».Ранее Танден работала старшим советником Белого дома. Напомним, ранее Танден была выдвинута президентом США Джо Байденом на пост административно-бюджетного управления США, но ее кандидатура была отозвана из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, а также после критики ее сообщений в Twitter.